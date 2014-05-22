专栏节选：台湾新药公司的独特优势--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月22日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 最近生技股涨势再起，我不想火上加油，因为股价永远猜不准；不过，现在正是重新检视包括新药类股在内的生技股，长期投资机会的好时机，而这个机会就在眼前。

首先，台湾的新药业者，是全球唯一能在中国、美国和欧洲等受严格规范市场，同时上市新药的公司。所谓「受严格规范」，指的是严格的法规和制药业的高品质标准。中国也有严格的规范，但执行标准却不稳定，因此其他市场不接受来自中国新药试验的临床数据。

妙的是，也由于严格的规范──其实就是「保护主义」，中国也不接受来自欧美的临床数据。好在这三大市场，都能有条件地接受来自台湾的临床数据。

除了台湾本地提供独特的人才优势外，那些三十年前选择留在美国的台湾人才，如今已成为台湾的长期资产，而非人力资源的流失。当年主修医学的留学生，现在多已成为制药业领域的高手，拥有丰富的经验和产业关系，不论在销售阶段，或是在新药研发初期，他们都有很大的发挥空间。

新药研发是个烧钱的杀戮战场，如果把那些最后无法上市药品的花费也考虑进去，有些新药的研发成本可能高达数十亿美元。开发过程通常占研发成本的二○％，但成功率最高只有五％。台湾生技公司通常聚焦在第一和第二阶段；以台湾业者的成本和品质优势，这两个阶段约占研发成本的二○％，成功率却有五％到六○％，这是新药开发的甜蜜点，也是台湾的第三项独特优势。

尽管如此，这是否意味着近期生技股大涨有理？现在还是买进类股的好时机吗？目前除了少数业者之外，多数生技公司都还没有获利；等于说，目前市场上并没有实质的评价基础，来衡量生技公司的真正价值，所以市场才有天马行空的做梦空间。

正如九○年代末期网路泡沫期间的达康公司，一旦这些公司开始获利，股价便开始崩盘，因为「梦」醒了。

我不知道这些股票是否会进一步走高，我也不在乎，我只确定，我不会去追逐这类题材。

几个月前，市场的生技题材好像才刚结束，股价崩盘的情景犹在眼前。当时许多权威人士口中的「聪明钱」，才从生技股逃离出来；但可喜的是，现在才隔没多久，却看到长期投资的「笨钱」进场，证明专家们是错的。

当年，在美国联准会（Ｆｅｄ）前主席葛林史班表示网路股的「非理性繁荣」后，两年后网路泡沫才破裂。这就是泡沫，理性的人总是错过了派对的高潮。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。