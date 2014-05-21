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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 10:33 BJT

台湾汇市：台币早盘实质价位区间偏弱，出口商进场抛汇收敛贬幅

路透台北5月21日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘区间偏弱。交易员认为，盘初外资偏买美元，令台币实质交投随韩元小幅走贬，不过出口商抛汇力道较日前强劲，两相力道相抵料台币暂难跳脱原有区间。

汇银人士指出，下周时序进入月底，出口商抛汇需求逐渐增温，部分出口商趁早盘台币实质交投趋贬至30.160附近即积极进场抛汇，预估今日台币实质交易区间暂看在30.130-30.170。

“出口商今天出来的比前几天都多。”一位本地大型官股银行交易员说。

本地时间10:13，交易员表示，台北外汇成交量为1.23亿美元，大致与上日盘初相当。台股加权股价指数 则暂持平震荡。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.145-30.164，上日则在30.100-30.145。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度仍持平于上日尾盘；一个月远汇报价 早盘在30.127/30.144左右，上日纽约盘收在30.140。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.130-30.170

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