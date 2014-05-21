台湾汇市：台币早盘实质价位区间偏弱，出口商进场抛汇收敛贬幅

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透台北5月21日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘区间偏弱。交易员认为，盘初外资偏买美元，令台币实质交投随韩元小幅走贬，不过出口商抛汇力道较日前强劲，两相力道相抵料台币暂难跳脱原有区间。
汇银人士指出，下周时序进入月底，出口商抛汇需求逐渐增温，部分出口商趁早盘台币实质交投趋贬至30.160附近即积极进场抛汇，预估今日台币实质交易区间暂看在30.130-30.170。
“出口商今天出来的比前几天都多。”一位本地大型官股银行交易员说。
本地时间10:13，交易员表示，台北外汇成交量为1.23亿美元，大致与上日盘初相当。台股加权股价指数 则暂持平震荡。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.145-30.164，上日则在30.100-30.145。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度仍持平于上日尾盘；一个月远汇报价 早盘在30.127/30.144左右，上日纽约盘收在30.140。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.130-30.170
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路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。