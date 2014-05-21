港股业绩：联想集团13/14年度净利按年升28.7%符预期

路透香港5月21日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团 周三宣布，2013/14年度净利按年上升28.7%，受个人电脑及移动设备两项业务的增长带动，其业绩表现亦符合市场预期。

联想在港股早盘收市后公布，截至今年3月底止年度的净利为8.17亿美元，上年度为6.35亿美元。汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测为8.16亿美元。

期内，联想的个人电脑及平板电脑销量增长17.7%，其中全球平板电脑业务销量超过900万台，为上年度销量的四倍。

公布业绩前，联想集团早盘收高1.86%，报9.3港元；今年以来该股累计跌1.4%，同期恒生指数 下滑2.1%。

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