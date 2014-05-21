《独家新闻》印度央行未雨绸缪增加外汇储备，以防重蹈卢比大跌覆辙

**检视稳汇率政策**

据一位官员，印度央行的一个委员会正在检视去年推出的稳定卢比汇率的举措。这些举措包括，对于从海外和美元特别窗口为国有石油公司筹资的银行业者，在货币互换方面提供优惠。

外界普遍认为，这些举措与财政部限制黄金进口等措施互相配合，为稳定卢比发挥了作用。

这位官员称，9月4日就任央行总裁的拉詹希望准备好一系列可用措施，以便在卢比再度承压时采用。

交易员认为，如果卢比再次大幅贬值，印度央行将再次限制杠杆交易。他们还表示，央行可能采取前所未见的举措，比如通过国有银行干预海外无本金交割远期外汇(NDF)市场。

**卢比不再脆弱？**

卢比兑美元自去年8月触及68.85的纪录低位以来已涨18%，涨幅远超过巴西雷亚尔 和印尼卢比 等其他新兴市场货币。

其中一位官员指出，印度央行对卢比大幅升值也持谨慎态度，因为这可能降低出口商的竞争力。

据美银美林，印度外汇储备可以支撑八个月的进口。这是2011年10月以来最高水准，且高于卢比危机期间六个月左右的水平。

官员还指出，购买美元具有限制卢比涨势的额外好处。印度央行认为卢比实际有效汇率太过强劲，未合理反映印度高通胀状况。

洛杉矶投资管理公司TCW Group新兴市场部总经理David Loevinger称，印度央行无须继续增加太多储备。

他说，政府去年限制黄金进口，令印度曾经规模不小的经常帐赤字有所缩窄，而且外汇储备目前是赤字和一年左右到期外部债务规模的大约1.7倍。

从这点来看，印度目前的外汇储备在脆弱五国中最高。脆弱五国还包括巴西、印尼、南非和土耳其。

“这就像买保险，你希望只买紧急时刻所需的那么多保险。否则就要支付大量不必要的保险费，”Loevinger说。(完) (编译 杜明霞/戴素萍/李爽 审校 许娜/王翔琼/艾茂林/张涛)