《热点透视》瑞士信贷错失展现责任感的良机，执行长应引咎辞职

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott；编译 朱晓军

路透伦敦5月20日 - 瑞士信贷银行 错失了体现其责任感的时机。尽管瑞信承认犯下帮助美国客户逃税的罪行，并遭罚款25亿美元，但执行长Brady Dougan称从未考虑过因此辞职。他毕竟没有直接卷入瑞信的避税案。但是公司被判定有罪，作为执行长的Dougan也只能代公司受过。他若离开，可以显示瑞信完全摈弃了过去的所作所为，现在恪守着最高标准。

这起美国和解案拖了很长一段时间。瑞信的跨国税务业务2008年就已关停，就在Dougan上任后几个月。他的投资银行背景，以及金融危机的干扰，让他免遭指摘。那些担负直接责任者--前私人银行主管Alex Widmer和Walter Berchtold、以及前执行长格鲁贝尔都已经离开了瑞信。

Dougan上任七年来的整体表现令人印象深刻。特别是瑞信在危机期间避免了政府救助，而且保持着高于多数同业的股东权益报酬率(ROE)。在这个充斥着自满情绪的行业，他的谦逊态度和有条不紊作风让人耳目一新。

虽然如此，但对于公司而言他并非不可或缺，而且瑞信近期业绩也不若之前辉煌。在削减投行业务方面，瑞信不如国内竞争对手瑞银集团(UBS) 那样大刀阔斧。但是据花旗的研究，在2013年，瑞信的16个投行产品线中仍有七个市场份额流失，多于全部同业。其股价过去12个月下挫10%，而瑞银仅下跌2%。

此外，瑞信正在开启新的篇章。该公司已经把最后一个棘手法律难题抛诸脑后，而且正在重新平衡业务，一半获利将来自财富管理业务。该公司应该也已经开展了积极的继任者计划。

所以，现在是Dougan离开的上佳时机，尽管他还拥有董事会的支持。他如果选择离职，可以展现出其他大型银行领导人都从未展现过的责任感。尽管摩根大通 在2013年被指多项管理失职、遭罚款230多亿美元，但掌门人迪蒙(Jamie Dimon)甚至没有辞任董事长一职。Dougan还有机会向对手证明，怎样才是体面之举，并且退出舞台。(完) (译文审校 张明钧)