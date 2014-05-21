券商观点：悲观预期将被扭转，5-10月是中国改革政策出台密集期--国泰君安

路透北京5月21日 - 国泰君安在最新研究报告中指出，未来政策面将逐步转向“促改革”，对总体政策的悲观预期将被扭转，预计5-10月是中国改革政策出台的密集期。

“今年深化经济体制改革重点任务的出台，吹响了‘改革政策密集期’的冲锋号，时点较市场预期提前。”该券商高级宏观研究员薛鹤翔在报告中称，“虽然原则性表述居多，但是其超预期性在于是为改革的开端。”

他指出，目前市场注意力仍集中在对重复去年的稳增长政策预期上，但宏观调控的目标仍然是“托底”而非“推高”，任何对大幅放松的想像都是不切实际的。

“变招的可能性不大，宏调不会超预期地放松。”报告称。

中国国务院日前批转国家发改委“关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见”，提出要建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能，并对地方政府债务实行限额控制，分类纳入预算管理。

同时，要抓住当前物价水平总体稳定的时间窗口，积极稳妥推进资源性产品和交通、电信、医药、医疗服务等价格改革。

薛鹤翔指出，今年1-4月各部门、地方都在准备各领域的改革实施方案，经过研究讨论、政策评估和走过会程序，各领域的改革措施将逐步明朗并陆续出台。

具体来看，发改委文件中改革涉及七大方面总体在市场预期之内，细项部分超预期；其中财税改革最大亮点在于建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台政府融资功能。

同时，混合所有制得到空前重视，确认了混合所有制作为当前一阶段国企改革的最重要突破口，目标变得更为明确；服务业发展速度预计将远超此前预期，排序前两位的是健康服务业和养老服务业。