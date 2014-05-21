券商观点：悲观预期将被扭转，5-10月是中国改革政策出台密集期--国泰君安

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透北京5月21日 - 国泰君安在最新研究报告中指出，未来政策面将逐步转向“促改革”，对总体政策的悲观预期将被扭转，预计5-10月是中国改革政策出台的密集期。
“今年深化经济体制改革重点任务的出台，吹响了‘改革政策密集期’的冲锋号，时点较市场预期提前。”该券商高级宏观研究员薛鹤翔在报告中称，“虽然原则性表述居多，但是其超预期性在于是为改革的开端。”
他指出，目前市场注意力仍集中在对重复去年的稳增长政策预期上，但宏观调控的目标仍然是“托底”而非“推高”，任何对大幅放松的想像都是不切实际的。
“变招的可能性不大，宏调不会超预期地放松。”报告称。
中国国务院日前批转国家发改委“关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见”，提出要建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能，并对地方政府债务实行限额控制，分类纳入预算管理。
同时，要抓住当前物价水平总体稳定的时间窗口，积极稳妥推进资源性产品和交通、电信、医药、医疗服务等价格改革。
薛鹤翔指出，今年1-4月各部门、地方都在准备各领域的改革实施方案，经过研究讨论、政策评估和走过会程序，各领域的改革措施将逐步明朗并陆续出台。
具体来看，发改委文件中改革涉及七大方面总体在市场预期之内，细项部分超预期；其中财税改革最大亮点在于建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台政府融资功能。
同时，混合所有制得到空前重视，确认了混合所有制作为当前一阶段国企改革的最重要突破口，目标变得更为明确；服务业发展速度预计将远超此前预期，排序前两位的是健康服务业和养老服务业。
而户籍土地改革方面本身无超预期点。“新型城镇化的方向是区域，突破口应当是京津冀一体化，这方面能够重新扭转市场前期弱化的新型城镇化预期。”报告称。（完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。