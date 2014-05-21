更新版 1-新债招标：中国10年续发国债结果略低于预期，配置盘为投资主力

* 10年续发国债收益率略低于市场预期

* 该期债为标准期限品种，且票面利率偏高

* 综合考虑考核及免税等因素，配置户青睐有加

* 1.82的投标倍数显示机构需求均衡 (新增更多评论)

路透上海5月21日 - 中国财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率略低于市场预期。业内人士指出，10年期品种为关键期限国债，且该期债票面利率偏高，综合机构持有国债考核及免税等因素，配置盘青睐有加，致中标利率稍偏低，而1.82倍的投标倍数亦显示需求较为均衡。

业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为4.1348%，略低于此前4.17%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为4.1795%，投标倍数为1.82倍。

“国债标准期限品种，需求一直比较稳定，且票面利率较高，配置户喜欢，再加上考核免税，相对来说，机构配置的话，经济收益还是比较高的，”上海一银行交易员表示。

他并认为，交易盘参与的主要动力还是博边际为主，从投标倍数来看，市场整体需求还是相对均衡。

另据交易员透露，当前一级半市场在4.18%-4.19%返手续费成交，需求一般。

本次新债为今年第五期10年品种 的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债招标结束至5月26日进行分销；5月28日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%；续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年3月20日开始计息，票面利率4.42%。