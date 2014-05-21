更新版 1-新债招标：中国10年续发国债结果略低于预期，配置盘为投资主力

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
* 10年续发国债收益率略低于市场预期
* 该期债为标准期限品种，且票面利率偏高
* 综合考虑考核及免税等因素，配置户青睐有加
* 1.82的投标倍数显示机构需求均衡 (新增更多评论)
路透上海5月21日 - 中国财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率略低于市场预期。业内人士指出，10年期品种为关键期限国债，且该期债票面利率偏高，综合机构持有国债考核及免税等因素，配置盘青睐有加，致中标利率稍偏低，而1.82倍的投标倍数亦显示需求较为均衡。
业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为4.1348%，略低于此前4.17%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为4.1795%，投标倍数为1.82倍。
“国债标准期限品种，需求一直比较稳定，且票面利率较高，配置户喜欢，再加上考核免税，相对来说，机构配置的话，经济收益还是比较高的，”上海一银行交易员表示。
他并认为，交易盘参与的主要动力还是博边际为主，从投标倍数来看，市场整体需求还是相对均衡。
另据交易员透露，当前一级半市场在4.18%-4.19%返手续费成交，需求一般。
本次新债为今年第五期10年品种 的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债招标结束至5月26日进行分销；5月28日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%；续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年3月20日开始计息，票面利率4.42%。
财政部分别于3月19日和4月16日首次招标和第一次续发第五期国债，发行量分别为280亿元和289.7亿元。 (完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。