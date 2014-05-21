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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 10:44 BJT

台湾股市：盘中近持平，金融股下跌但电子股小涨

路透台北5月21日 - 台湾股市周三盘中变动不大，美股收低压制此间投资者信心。

加权股价指数 开盘后就一直在狭幅区间内交易，开市约一半个小时，微跌0.01%，报8,887.11点，走势大致与亚洲多数股市一致。上日小幅收低0.14%。

金融保险类指数 跌0.35%，电子类指数 小涨0.1%。(完)
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