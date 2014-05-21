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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 10:53 BJT

离岸人民币：龙湖地产四年期点心债以7%利率询价，市场反应不俗

路透香港5月21日 - 根据销售文件，中国房地产商--龙湖地产 计划发行一笔四年期的人民币债券，目前以7%的利率在市场询价，一推出已获约10亿元的认购意向，反应不俗。

发行人评级为：穆迪“Ba1”/标普“BB+”；债券预期发行评级为：穆迪“Ba2”/标普“BB”。

募资用途为再融资以及一般企业营运。债券将在新加坡交易所挂牌。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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