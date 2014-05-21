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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 10:59 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元及其它货币仍然窄幅波动

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* 欧元兑美元及兑其它货币在亚洲时段仍然几无变动

* 欧元/日圆持稳于138.71-87区间，欧元/英镑在0.8915-20

* 欧元/瑞郎亦持稳于1.2217-22区间

* 欧元/澳元最近因澳元因素而波动，但稍早触及盘中高点1.4864

* 今日消息不多，市况可能继续保持平静

(完)

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