表格：欧元区3月经季节调整经常帐盈余188亿欧元

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透法兰克福5月21日 - 欧洲央行周三公布：
* 欧元区3月经季节调整经常帐盈余188亿欧元，2月为盈余218亿欧元
* 欧元区3月未经季节调整经常帐盈余209亿欧元，2月为盈余138亿欧元
* 欧元区3月直接投资/证券投资净流出297亿欧元，2月为净流入574亿欧元
以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。
欧元区贸易/经常帐收支 3月 2月 12个月累计
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经常帐 20.9 13.8 (13.9) 240.7
贸易收支 18.9 15.5 (15.8) 171.0
劳务 7.2 9.0 (8.8) 119.2
净所得 7.4 6.5 (6.5) 69.3
净经常性转移 -12.5 -17.3 (-17.2) -118.9
资本帐 1.9 2.7 (2.7) 23.6
金融帐 -24.6 -12.2 (-12.2) -265.2
直接投资 -22.2 30.8 (31.9) -0.1
证券投资 -7.6 26.6 (24.3) 141.7
直接及证券投资 -29.7 57.4 (56.2) 141.6
金融衍生品 -1.5 2.7 (2.7) 11.1
其他投资 6.5 -73.1 (-71.9) -411.8
储备资产 0.1 0.8 (0.8) -6.2
经季节调整经常帐 18.8 21.8 (21.9) 244.0
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(here)(完)
(编译 王翔琼；审校 杜明霞)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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