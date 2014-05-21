表格：欧元区3月经季节调整经常帐盈余188亿欧元

* 欧元区3月经季节调整经常帐盈余188亿欧元，2月为盈余218亿欧元

* 欧元区3月未经季节调整经常帐盈余209亿欧元，2月为盈余138亿欧元

* 欧元区3月直接投资/证券投资净流出297亿欧元，2月为净流入574亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。