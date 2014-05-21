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货币新闻 | 2014年 5月 21日 星期三 16:09 BJT

表格：欧元区3月经季节调整经常帐盈余188亿欧元

路透法兰克福5月21日 - 欧洲央行周三公布：

* 欧元区3月经季节调整经常帐盈余188亿欧元，2月为盈余218亿欧元

* 欧元区3月未经季节调整经常帐盈余209亿欧元，2月为盈余138亿欧元

* 欧元区3月直接投资/证券投资净流出297亿欧元，2月为净流入574亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。

欧元区贸易/经常帐收支 3月 2月 12个月累计

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经常帐 20.9 13.8 (13.9) 240.7

贸易收支 18.9 15.5 (15.8) 171.0

劳务 7.2 9.0 (8.8) 119.2

净所得 7.4 6.5 (6.5) 69.3

净经常性转移 -12.5 -17.3 (-17.2) -118.9

资本帐 1.9 2.7 (2.7) 23.6

金融帐 -24.6 -12.2 (-12.2) -265.2

直接投资 -22.2 30.8 (31.9) -0.1

证券投资 -7.6 26.6 (24.3) 141.7

直接及证券投资 -29.7 57.4 (56.2) 141.6

金融衍生品 -1.5 2.7 (2.7) 11.1

其他投资 6.5 -73.1 (-71.9) -411.8

储备资产 0.1 0.8 (0.8) -6.2

经季节调整经常帐 18.8 21.8 (21.9) 244.0

浏览完整报告，请登录欧洲央行网站

(here)(完)

(编译 王翔琼；审校 杜明霞)
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