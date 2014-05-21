表格：LME金属库存最新变化--5月21日

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视

路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。