更新版 1-中国经济：增速放缓是一种“新常态”，就业总体保持平稳--人社部

路透北京5月21日 - 中国人力资源和社会保障部副部长信长星表示，中国目前的经济增速在正常范围内，应视其为一种“新常态”，应当看到中国不可能长期保持两位数以上的高增速，那会绷得太紧。

他周三在国新办新闻发布会上并称，今年1-4月就业形势总体平稳，累计城镇新增就业473万人，较去年同期多增长3万人。

“今年经济增长目标本来就是7.5%左右，（一季度增长）7.4%是在正常范围之内的，横向看跟其它国家相比也是高速的。”信长星在谈到经济形势时称。

此前数据显示，截止3月底，中国城镇登记失业率为4.08%，1-3月城镇新增就业344万人；以此计算，中国4月新增就业126万人。中国今年城镇新增就业目标是1,000万人以上。

信长星解释称，之所以定在1,000万是因为今年高校毕业生继续增加，这是对就业压力进一步增大的积极回应，也彰显了新一届政府全力稳定就业、促进就业的决心。

据他介绍，经测算后得知今年城镇需要就业新成长劳动力是1，600多万，考虑补充自然减员的岗位能解决500万人就业，要保持失业率不突破4.6%，就需要今年实现城镇新增就业1,000万。

“低于这个数的话，失业率4.6%可能就挡不住了。如果再进一步的努力，实现新增就业更多一点，那么失业率可能继续保持在目前4.1%的水平。”他说。

他个人认为,1,000万人的目标既是比较积极的，同时也留有一定余地，而从这几年的情况看，预计只要实现7.5%左右的经济增长目标，完成今年就业目标就还是有把握的。

至于经济增速放缓同时，就业看起来却比较好，信长星认为，原因首先在于中国经济总量在增大，现在经济增长1个点带动的GDP增量以及拉动的就业增量，都和前几年大不同。

“最简单一个统计，前些年我们GDP增长一个点带动城镇新增就业是100万多一点，而近几年增长一个点带动就业是150万人左右。”他称。

另一个原因是经济结构在优化，尤其服务业比重日益提高。据其统计，2008-2012年期间，三产每增长一个点，平均带动就业70万人，同期二产增长一个点带动61万人；预计今后服务业发展会继续加快，并进而带动更多的就业。

此外，随着简政放权、减少行政审批、实施注册资本登记制度改革等的推进，更多改革红利得以释放。3月全国新登记企业30.95万户，同比增长近46%，其中私营企业29万多户，同比增长57.6%，这是吸纳就业的主渠道，就业自然也会好一些。(完)

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