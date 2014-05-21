基金产业：中港基金平台的联接将形成亚洲最大的资金平台--业内人士

“往后基金互认更是一个非常大的突破，这个突破我个人的看法，不比那个沪港通小。”她称。 她指出，中港基金互认后香港市场的国际化基金产品在中国内地出售将受到中国证监会的监管，在监管过程中，内地的监管水平和体制将不断与国际接轨，最终得到国际资本的认可。 她并表示，香港一直以来都是扮演中国内地与国际衔接的桥梁角色，香港良好的国际声誉与国际化规则联手中国内地强大的经济实力将使中国在亚洲乃至世界形成更多的话语权。 针对香港的证券公司来中国内地拓展个人客户的问题，她认为，香港证监会不认同也不鼓励通过正常渠道以外的方式展业。虽然这种行为发生在香港证监会的辖区以外，但毕竟这种行为不合法。 4月底，中国证监会副主席姜洋在第四届两岸及香港《经济日报》财经高峰论坛上表示，中国证监会正在积极推动内地与香港实现基金产品互认。有关内容已纳入2013年8月两地签署的《CEPA补充协议十》。目前两地相关机构已就基金互认达成共识，将在相关法规和批准程序完成后实施。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)