英国央行：会议记录显示部分委员更接近支持升息，需先降低闲置产能

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
货币政策委员会(MPC)还表示，当时机来临时只会逐步提升利率的政策，可能提高房屋市场失衡的风险，但抑制这种风险首先是金融政策委员会(FPC)的职责。
英国央行表示，“可以说，升息步伐越是渐进式的，可能越有必要及早开始紧缩政策。”
另一方面，央行决策者表示，过早升息可能扼杀经济成长。
全国房价上涨了近10%，卡尼认为地产市场是威胁金融稳定的最大国内因素。但他也指出，央行在升息之前，应该首先加强金融监管。
英国央行表示，英镑强势可能在未来三年压低通胀。(完)
(编译 李春喜/李婷仪/张涛；审校 张明钧/杜明霞/王洋)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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