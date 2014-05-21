英国央行：会议记录显示部分委员更接近支持升息，需先降低闲置产能

货币政策委员会(MPC)还表示，当时机来临时只会逐步提升利率的政策，可能提高房屋市场失衡的风险，但抑制这种风险首先是金融政策委员会(FPC)的职责。

全国房价上涨了近10%，卡尼认为地产市场是威胁金融稳定的最大国内因素。但他也指出，央行在升息之前，应该首先加强金融监管。