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货币新闻 | 2014年 5月 21日 星期三 16:53 BJT

英国央行：会议记录显示部分委员更接近支持升息，需先降低闲置产能

货币政策委员会(MPC)还表示，当时机来临时只会逐步提升利率的政策，可能提高房屋市场失衡的风险，但抑制这种风险首先是金融政策委员会(FPC)的职责。

英国央行表示，“可以说，升息步伐越是渐进式的，可能越有必要及早开始紧缩政策。”

另一方面，央行决策者表示，过早升息可能扼杀经济成长。

全国房价上涨了近10%，卡尼认为地产市场是威胁金融稳定的最大国内因素。但他也指出，央行在升息之前，应该首先加强金融监管。

英国央行表示，英镑强势可能在未来三年压低通胀。(完)

(编译 李春喜/李婷仪/张涛；审校 张明钧/杜明霞/王洋)
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