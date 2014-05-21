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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 11:17 BJT

韩国股市：盘中小涨，受外资资金流入的支撑

路透首尔5月21日 - 韩国股市周三盘中扳回稍早跌幅而小涨。

0240GMT，综合股价指数(KOSPI) 升0.2%，报2,014.83点。

“在缺乏其他市场动因的情况下，大盘端视外资净流入，在欧洲央行6月料宣布放宽政策的预期心理下，外资一直流入此间股市。”Shinhan Investment分析师Kwak Hyun-soo表示。

外资买超韩股650亿韩元，支撑着市场。截至周二，外资已连续六个交易日买超韩股，其间累计买超金额已达1.8万亿(兆)韩元。

市场关注稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将公布的最新会议记录，以寻求未来升息时间的进一步线索。

韩国最大搜索门户运营商Naver 跳升2.8%。浦项钢铁 涨1.1%。(完)
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