版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 11:26 BJT

澳新汇市：澳新货币处于守势，受国内数据打压

FXCM市场分析师David de Ferranti表示，周二跌破0.93美元，已经让不少澳元兑美元买家退场。

“交易员认为，如果今日能跌破0.92美元，0.9170是下一道支撑位，”他表示。其并称，“消费者信心数据黯淡，加上其他领先指标近来恶化，使得澳洲央行更有必要维持利率稳定一段时间。”

新西兰元同澳元一起走软。新西兰元兑美元 跌至三周低位0.8560。新西兰元兑日圆和欧元亦下跌。

交易员表示，避险心态、尾随澳元颓势，以及牛奶价格下跌，可能促使更多投资者削减对新西兰元走强的押注。

交易员称，新西兰利率进一步调升的前景，可能在0.8500下方限制卖压。

长期技术支撑位在0.8517美元，此为8-5月升势的23.6%回档位。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/戴素萍 审校 张若琪/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐