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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 11:32 BJT

光大期货：沪锌价格料回调，因终端需求走弱

以下内容节选自5月21日的期货中国网：

锌价在3月份大幅走低后，于4、5月出现反弹，反弹主要因素包括：对供应缩减的担忧、库存减少的提振、成本支撑以及铜、镍等金属走强的拉动。不过，宏观层面国内经济下滑对锌终端基建、地产等的影响将会逐渐显现，锌趋近上方压力位后回调压力逐渐增大。

　　锌价此前的反弹预计将趋于结束，5、6月供应紧张会出现缓和，而终端弱势则仍将延续，基建难以走强，信贷风险将拖累房地产危机进一步恶化，家电汽车生产逐渐走淡维持弱势，铜镍等拉动效应减弱，预计锌价回调压力加大。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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