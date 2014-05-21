中国新债：农发行下周一将招标至多150亿元三期债，期限一、三及五年

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透北京5月21日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(26日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限含一年、三年和五年，各发行上限均为50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述三年和五年期品种，分别为该行今年第34期 和35期 的增发债。
上述债券具体发行条款如下：
34期首次增发 35期首次增发 36期
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 一年固息
招标时间 3/5年：5月26日14:00-15:00
1年：5月26日14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日 6月4日 6月4日 6月5日
起息日 5月15日 5月15日 6月5日
发行期 5/27-6/4 5/27-6/4 5/27-6/5
上市日 6月10日 6月10日 6月9日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10% 0.05%
票面利率 4.77% 4.82% --
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。