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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 11:30 BJT

中国新债：农发行下周一将招标至多150亿元三期债，期限一、三及五年

路透北京5月21日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(26日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限含一年、三年和五年，各发行上限均为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述三年和五年期品种，分别为该行今年第34期 和35期 的增发债。

上述债券具体发行条款如下：

34期首次增发 35期首次增发 36期

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 一年固息

招标时间 3/5年：5月26日14:00-15:00

1年：5月26日14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日 6月4日 6月4日 6月5日

起息日 5月15日 5月15日 6月5日

发行期 5/27-6/4 5/27-6/4 5/27-6/5

上市日 6月10日 6月10日 6月9日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.05%

票面利率 4.77% 4.82% --

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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