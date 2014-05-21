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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 11:30 BJT

《全球市场》美股低迷传染亚洲股市，美元兑日圆继续下跌

美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周三稍晚将公布最近一次政策会议的记录，不过多数市场人士都认为会议记录中不会出现任何暗示未来升息时机的有力线索。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，鉴于美国经济中的闲置产能正在抑制通胀，美联储在最终收紧货币政策时，应该有能力缓慢上调利率。

欧元兑美元 日内持平于1.3702美元，距离上周四触及的2月底以来低点1.3648不远。

在大宗商品交易市场，美国原油期货 上涨0.6%至每桶102.90美元，受到利比亚石油生产受扰，以及行业数据显示美国原油库存意外减少的推动。

现货金 日内微升约0.1%，报每盎司1,295.50美元。(完)
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