《全球市场》美股低迷传染亚洲股市，美元兑日圆继续下跌

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周三稍晚将公布最近一次政策会议的记录，不过多数市场人士都认为会议记录中不会出现任何暗示未来升息时机的有力线索。
纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，鉴于美国经济中的闲置产能正在抑制通胀，美联储在最终收紧货币政策时，应该有能力缓慢上调利率。
欧元兑美元 日内持平于1.3702美元，距离上周四触及的2月底以来低点1.3648不远。
在大宗商品交易市场，美国原油期货 上涨0.6%至每桶102.90美元，受到利比亚石油生产受扰，以及行业数据显示美国原油库存意外减少的推动。
现货金 日内微升约0.1%，报每盎司1,295.50美元。(完)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。