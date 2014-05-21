中国财政：国务院批准上海、浙江、广东、深圳等试点地方政府债券自发自还

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透北京5月21日 - 中国财政部周三发布2014年地方政府债券自发自还试点办法的通知，明确2014年上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛试点地方政府债券自发自还。
通知规定，试点地区全年发行债券总量不得超过国务院批准的当年发债规模限额，试点地区发行的政府债券期限为5年、7年和10年，结构比例为4:3:3。
由于中国预算法明确规定地方政府不允许发债，近年中国地方政府债券均由财政部代发，此次允许试点地区发行地方政府债券自发自还，一方面昭显对地方政府发债政策面的突破，另一方面亦不失为预算法修订前的权宜之计。
中国今年深化经济体制改革重点任务即包括规范政府举债融资制度：开明渠、堵暗道，建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能。
此前3月份的两会财政报告提出，将研究制定地方政府债券自发自还改革方案，推动部分地方开展改革试点。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。