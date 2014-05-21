台湾债市：RP利率仍持稳，180亿台币公司债交割未令资金明显紧缩

路透台北5月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳。今日虽有高达180亿台币的公司债交割，不过投信和寿险的资金尚称平稳，并未见太大的紧缩力道。

不过展望下周，交易员认为，下周有30年期公债、以及逾百亿台币的台电公司债交割等，金额总计598亿台币，比本周的446.5亿明显增加，这可能令债券附买回市场最重要的资金提供者--投信和寿险的资金出现明显波动，值得留意。

“当然利率还是可能在区间之内，但你要说多钱应该是很难了，〞一位大证券商交易员说。

此外，下周为综合所得税/营利事业所得税的缴交期限，估计也将有紧缩效果。

周三公司债交割的紧缩因素有：台塑 公司债共60亿台币，此外还有鸿海 公司债共120亿台币。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。同上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间和上日大致不变；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

本周公司债/金融债的发行量总计为446.5亿台币，周五仍有致茂电子 20亿台币、国硕科技 4.5亿台币，以及亚泥 80亿台币公司债发行。