台湾债市：RP利率仍持稳，180亿台币公司债交割未令资金明显紧缩

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透台北5月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳。今日虽有高达180亿台币的公司债交割，不过投信和寿险的资金尚称平稳，并未见太大的紧缩力道。
不过展望下周，交易员认为，下周有30年期公债、以及逾百亿台币的台电公司债交割等，金额总计598亿台币，比本周的446.5亿明显增加，这可能令债券附买回市场最重要的资金提供者--投信和寿险的资金出现明显波动，值得留意。
“当然利率还是可能在区间之内，但你要说多钱应该是很难了，〞一位大证券商交易员说。
此外，下周为综合所得税/营利事业所得税的缴交期限，估计也将有紧缩效果。
周三公司债交割的紧缩因素有：台塑 公司债共60亿台币，此外还有鸿海 公司债共120亿台币。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。同上日。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间和上日大致不变；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。
本周公司债/金融债的发行量总计为446.5亿台币，周五仍有致茂电子 20亿台币、国硕科技 4.5亿台币，以及亚泥 80亿台币公司债发行。
下周公债/公司债交割总计598亿台币，交割情况分别是：周一合库100亿台币金融债交割、远鼎投资30亿台币；周三有台电78亿台币交割，还有103/8期30年期公债交割，目前预定交割金额300亿台币；周五则有台电90亿台币交割。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。