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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 12:02 BJT

日本债市：公债价格小跌，未对日央行会议结果做出太大反应

今天早盘日本央行并未购买任何日债。央行通常在召开政策会议或进行重要债券标售的那几天都不会买进债券。

指标10年期日债收益率 早盘收报0.590%，上涨0.5个基点。

日本政府公布，4月贸易逆差8,089亿日圆(79.8亿美元)，少于3月的逆差1.45万亿日圆，且是日本创纪录地连续第22个月录得逆差。路透调查预估为逆差6,460亿日圆。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.185% +0.0 0.185%

10年期公债 0.590% +0.5 0.585%

20年期公债 1.455% +0.0 1.455%

30年期公债 0.000% +0.0 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.24 +0.00 145.24

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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(编译 张明钧/戴素萍 审校 高琦/徐文焰)
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