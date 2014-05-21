日本债市：公债价格小跌，未对日央行会议结果做出太大反应

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
今天早盘日本央行并未购买任何日债。央行通常在召开政策会议或进行重要债券标售的那几天都不会买进债券。
指标10年期日债收益率 早盘收报0.590%，上涨0.5个基点。
日本政府公布，4月贸易逆差8,089亿日圆(79.8亿美元)，少于3月的逆差1.45万亿日圆，且是日本创纪录地连续第22个月录得逆差。路透调查预估为逆差6,460亿日圆。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.080%
五年期公债 0.185% +0.0 0.185%
10年期公债 0.590% +0.5 0.585%
20年期公债 1.455% +0.0 1.455%
30年期公债 0.000% +0.0 1.690%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.24 +0.00 145.24
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 张明钧/戴素萍 审校 高琦/徐文焰)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。