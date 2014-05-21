投行观点：2020年中国消费规模将达到美国的七成--澳新银行

路透上海5月21日 - 澳新银行(澳盛银行,ANZ) 最新发布的研究报告认为，到2020年，私人消费在中国GDP中的占比将从目前的36%升至44%；以购买力平价来看，中国的消费规模在2020年将达到美国的70%，而2012年时中国消费规模仅为美国的40%。

报告预计，从现在到2020年，中国经济将以6%-7%的速度持续增长，中国将成为高收入国家，经济总量也将超过美国。

澳新银行大中华区首席经济学家刘利刚博士周三在澳新银行-罗伊.摩根中国消费者信心指数发布会上并表示，由于中国企业面临的融资成本仍非常高，但利润率却持续下降，这意味着当前的货币政策过于紧缩。

“我们认为中国应该减低存款准备金率。降准可以传达较强的政策讯息，也就是政府在推进经济改革的同时，并不会牺牲经济的增长。”他表示。

不过他认为，即使央行降低存准率，对贷款的传导效果很小，50个基点的存准率下调大约只能带动实际贷款利率下调5个基点左右。他建议，也应考虑降息，以降低实体经济的融资成本。

对于房价是否已出现拐点，刘利刚认为，这是一个周期性调整，不是趋势的改变，一方面在目前还有很多城市限购政策的情况下，市场价格可能并不能反映一个均衡的水平。

此外，今年保障房建设力度很大，这部分供给的加大也会影响房地产开发商的预期，并会顺势减少商品房的供应，这也将支撑房价。而境外资本仍在持续流入，如果没有看到大幅的资本流出，以及人民币大幅贬值的话，很难讲中国的房地产市场会进入拐点。

**中国消费仍有巨大增长空间**

澳新银行的报告称，2013年中国私人消费总量达到约3.3万亿美元，接近德国的GDP，不过目前中国的私人消费仅占到中国GDP的36%，低于全球60%的平均水平，因此中国的消费仍有快速增长的巨大空间。

由于中国努力实现经济再平衡，一系列正在推进中的或者将会实施的结构性改革都将推动中国消费的增长，农村地区医疗保险机制和最低养老保险的建立，将明显减少居民的预防性储蓄并推动消费。

中国不断增长的中产阶级也将带动消费的增长，在未来几年中，中国将有1亿中产阶级进入消费市场，他们的消费将占到城镇居民消费的三分之二。