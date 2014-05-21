版本:
中国
债券 | 2014年 5月 21日 星期三 12:06 BJT

路透基点：无锡地铁集团委托中行安排152亿元贷款用于地铁建设--TRLPC

路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，无锡地铁集团有限公司已委托中国银行安排约152亿元人民币(24.3亿美元)的30年期融资，用于江苏省无锡市地铁3号线的建设。

商谈的贷款利率是中国人民银行基准利率的95-100%。

这笔融资料有六年的宽限期，以收费权为担保。

根据无锡地铁集团网站的消息，4月4日举行了一次银行会议，有11家银行的代表参加。(完)

(编译 艾茂林; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐