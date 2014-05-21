《焦点》日本央行维持货币政策不变，自信一年后实现通胀目标

日本3月机械订单也创下纪录最大增幅，巩固了日本央行的观点，即企业将最终增加支出来更换老旧设施。许多企业的获利增加，得益于日圆疲弱以及内需强劲。

虽然此类正面数据将支撑日本央行在不出台额外刺激措施的情况下实现物价目标的信心，但黑田东彦将可能强调，一旦风险威胁到央行的乐观预估，央行准备好再次行动。

日本4月出口为连续第14个月上升，但对美国的出口放缓，这使得外界更加担心万一外需下滑，日本经济仍将容易受到冲击。

出口未能明显回升一直令日本央行感到失望。央行维持其评估不变，称出口近期“基本平稳”。