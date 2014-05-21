《焦点》日本央行维持货币政策不变，自信一年后实现通胀目标

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
日本3月机械订单也创下纪录最大增幅，巩固了日本央行的观点，即企业将最终增加支出来更换老旧设施。许多企业的获利增加，得益于日圆疲弱以及内需强劲。
虽然此类正面数据将支撑日本央行在不出台额外刺激措施的情况下实现物价目标的信心，但黑田东彦将可能强调，一旦风险威胁到央行的乐观预估，央行准备好再次行动。
日本4月出口为连续第14个月上升，但对美国的出口放缓，这使得外界更加担心万一外需下滑，日本经济仍将容易受到冲击。
出口未能明显回升一直令日本央行感到失望。央行维持其评估不变，称出口近期“基本平稳”。
民间分析师仍对央行的乐观物价预期深表怀疑，称在一个长期深陷通缩的国家，消费者通胀将不会像央行预期的那般快速上升。(完) (编译 李春喜/张若琪/王兴亚；审校 张明钧/李爽/艾茂林)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。