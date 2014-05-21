中国债市动态：利率债收益率小跌，流动性稍改善机构谨慎做多

路透北京5月21日 - 中国银行间市场周三利率债收益率小跌，利率互换亦同步下行。市场人士表示，10年续发国债招标结果中规中矩，流动性有所改善，令市场信心略有恢复，中期政策性银行金融债走势偏强；然季节性资金面扰动因素仍将存在，有机构倾向于谨慎做多。

"资金有松有好转，市场有回暖，五年、七年的政金债收益率下了2、3个bp(基点),"上海一大型银行交易员称，"之前大家对资金有谨慎，现在看又平稳了，信心有恢复。"

他进一步指出，市场整体看空经济基本面，故长期看好债市。在此状况下，料资金不会特别紧张，但5、6月份，流动性季节扰动因素仍存，故交易策略会倾向"边走边看"，看好三到五年期中短债；同业监管办法或增加中低等级信用债供给，进而限制其表现。

财政部周三发布通知，明确2014年上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛试点地方政府债券自发自还。 对此，上述大行交易员表示，该类债信用风险无需担心，就像先前的自行发地方政府债，收益率低于同期国债也是可能的。

银行间市场周三资金面从本周初的趋紧势头中继续缓解，不过因供需不匹配，早盘隔夜和七天品种质押式回购加权利率 虽仅小幅波动，但实际拆入则稍感不易。

财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率略低于市场预期。业内人士指出，10年期品种为关键期限国债，且该期债票面利率偏高，综合机构持有国债考核及免税等因素，配置盘青睐有加，致中标利率稍偏低，而1.82倍的投标倍数亦显示需求较为均衡。

五年政策性银行金融债基券--14国开02最新报价对应收益率 为5.0496%/5.0030%，上日尾盘报5.1000%/5.0000%。