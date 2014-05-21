中国债市动态：利率债收益率小跌，流动性稍改善机构谨慎做多

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透北京5月21日 - 中国银行间市场周三利率债收益率小跌，利率互换亦同步下行。市场人士表示，10年续发国债招标结果中规中矩，流动性有所改善，令市场信心略有恢复，中期政策性银行金融债走势偏强；然季节性资金面扰动因素仍将存在，有机构倾向于谨慎做多。
"资金有松有好转，市场有回暖，五年、七年的政金债收益率下了2、3个bp(基点),"上海一大型银行交易员称，"之前大家对资金有谨慎，现在看又平稳了，信心有恢复。"
他进一步指出，市场整体看空经济基本面，故长期看好债市。在此状况下，料资金不会特别紧张，但5、6月份，流动性季节扰动因素仍存，故交易策略会倾向"边走边看"，看好三到五年期中短债；同业监管办法或增加中低等级信用债供给，进而限制其表现。
财政部周三发布通知，明确2014年上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛试点地方政府债券自发自还。 对此，上述大行交易员表示，该类债信用风险无需担心，就像先前的自行发地方政府债，收益率低于同期国债也是可能的。
银行间市场周三资金面从本周初的趋紧势头中继续缓解，不过因供需不匹配，早盘隔夜和七天品种质押式回购加权利率 虽仅小幅波动，但实际拆入则稍感不易。
财政部周三早间招标发行的10年期续发国债中标收益率略低于市场预期。业内人士指出，10年期品种为关键期限国债，且该期债票面利率偏高，综合机构持有国债考核及免税等因素，配置盘青睐有加，致中标利率稍偏低，而1.82倍的投标倍数亦显示需求较为均衡。
五年政策性银行金融债基券--14国开02最新报价对应收益率 为5.0496%/5.0030%，上日尾盘报5.1000%/5.0000%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.650元，较上日结算价涨0.098元，或0.10%。(完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。