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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 12:27 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆小跌，因日股走弱

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* 美元兑日圆跌至101.13，因日股午盘走弱

* 日经指数下跌0.77%，跌至开盘后急跌水准下方，跌破14,000点

* 日本央行上修资本支出评估 ，预料将进一步延后宽松举措

* 一路向下至100整数，有进口商、投资者、期权投资者买盘

* 在期权障碍101.00下方有大量停止单，100.75下方更多

* 100.75-80为2月3-5日以来的三重底。

(完)

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