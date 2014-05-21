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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 12:47 BJT

中粮期货：郑州菜粕或面临政策定价压力，警惕短期回调风险

以下内容节选自5月21日的期货中国网：

郑州菜粕期货价格自3月开始上演了一波多头行情，豆粕价格冲高，进口菜籽到港延期，菜籽托市政策预期等因素成为菜粕价格走强的主要因素。但经历过一轮大幅上涨后，当菜粕期货1409合约报价冲至3,000元/吨关口，现货价格抵达3,050—3,100元/吨时，期现货价格上行稍显乏力。

　　随着菜籽收储政策公布时间临近，菜粕可能面临一定的政策定价压力，但考虑到其在水产饲料应用中的优势，相关替代品替代的局限性，以及总供给有限等问题，我们认为，菜粕1409合约在经历短期的回调压力后将继续走强，其与豆粕价差仍将朝着历史低点运行。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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