中粮期货：郑州菜粕或面临政策定价压力，警惕短期回调风险

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
以下内容节选自5月21日的期货中国网：
郑州菜粕期货价格自3月开始上演了一波多头行情，豆粕价格冲高，进口菜籽到港延期，菜籽托市政策预期等因素成为菜粕价格走强的主要因素。但经历过一轮大幅上涨后，当菜粕期货1409合约报价冲至3,000元/吨关口，现货价格抵达3,050—3,100元/吨时，期现货价格上行稍显乏力。
随着菜籽收储政策公布时间临近，菜粕可能面临一定的政策定价压力，但考虑到其在水产饲料应用中的优势，相关替代品替代的局限性，以及总供给有限等问题，我们认为，菜粕1409合约在经历短期的回调压力后将继续走强，其与豆粕价差仍将朝着历史低点运行。(完)
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路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。