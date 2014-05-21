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货币新闻 | 2014年 5月 21日 星期三 14:30 BJT

表格: 中国4月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京5月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国4月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                4月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       341,406        86.54      6,853.38        1,342,541        56.12
 原铝                          35,199        150.9      1,854.15          188,435       218.04
 未锻压镍(精炼镍+合金)         16,319        10.08     16,275.97           54,510       -14.36
 精炼铅                             8       -95.35        695.88               89       -79.69
 精炼锌                        64,763        44.22      2,064.99          262,262        39.03
 锌合金                         8,855       -20.73      2,315.21           32,217       -11.07
 精炼锡+锡合金                    491       -62.31     23,018.54            2,510       -62.63

 出口:
 精炼铜                        21,499       -25.02      6,824.14           77,055       -49.99
 原铝                          10,985         3.32      1,997.38           34,497        -5.15
 精炼铅                         3,451        31.86      2,080.94           10,795        81.14
 精炼锌                           223     2,240.67       2,240.8              649       -44.36
 未锻压镍(精炼镍+合金)          8,571       226.68     16,803.06           19,873         98.2
 精炼锡+锡合金                      -         -100             -              292       -63.58

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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