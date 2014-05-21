表格: 中国4月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京5月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国4月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 4月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 341,406 86.54 6,853.38 1,342,541 56.12 原铝 35,199 150.9 1,854.15 188,435 218.04 未锻压镍(精炼镍+合金) 16,319 10.08 16,275.97 54,510 -14.36 精炼铅 8 -95.35 695.88 89 -79.69 精炼锌 64,763 44.22 2,064.99 262,262 39.03 锌合金 8,855 -20.73 2,315.21 32,217 -11.07 精炼锡+锡合金 491 -62.31 23,018.54 2,510 -62.63 出口: 精炼铜 21,499 -25.02 6,824.14 77,055 -49.99 原铝 10,985 3.32 1,997.38 34,497 -5.15 精炼铅 3,451 31.86 2,080.94 10,795 81.14 精炼锌 223 2,240.67 2,240.8 649 -44.36 未锻压镍(精炼镍+合金) 8,571 226.68 16,803.06 19,873 98.2 精炼锡+锡合金 - -100 - 292 -63.58 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.