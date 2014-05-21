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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 13:06 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元：亚洲时段澳元承压，焦点转向英国数据

0449 GMT

* 英镑/澳元在亚洲时段触及1.8266的高位，此前澳洲消费者信心疲软

* 因铁矿石期货下挫而反弹1.4%；但下午盘澳元出现低接买盘

* 5、10和20日均线表现正面--20日波林格区间扩大--看多形态确立

* 下一阻力位为2014年跌势的38.2%回档位1.8285，以及5月走势高点1.8293

* 欧洲时段重大事件风险包括英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果及英国零售销售数据。(完)

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(编译 朱晓军；审校 张若琪)
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