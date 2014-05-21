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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 13:15 BJT

香港股市：恒生指数盘中小跌，联想集团走升

路透香港5月21日 - 香港股市恒生指数 周三盘中小跌0.1%，恒生国企指数 上涨1%。

新加坡大华银行继显证券驻香港主管Steven Leung表示，“在腾讯控股 等公司公布强劲获利后，投资人认为中国科技股相对偏高的估值是合理的。”

联想集团 在公布财报前股价上涨1.9%。

联想在早盘收盘时表示，2013/14年度净利按年上升28.7%，受个人电脑及移动设备两项业务的增长带动，其业绩表现亦符合市场预期。(完) 　　
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