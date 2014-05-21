欧洲个股：美国当局欲让巴黎银行为和解支付逾50亿美元--彭博

路透5月21日 - 彭博引述知情人士报导称，美国当局正寻求让法国巴黎银行(BNP Paribas) 支付超过50亿美元，用于和解美国联邦及州当局对该银行与受制裁国家交易的调查。

报导称，对罚金数额的磋商仍在进行中，最终数字可能有变。

巴黎银行是法国最大银行。路透上周引述消息人士称，巴黎银行正在与美国有关当局商议，通过支付逾30亿美元，了结有关该行是否违反美国对伊朗、苏丹等国家制裁行动的调查。

该行上月警告可能因为此事面临超过11亿美元的罚款，但拒绝提供具体数字。

从事此项调查的美国机构为：司法部、美国曼哈顿检察官办公室、财政部、曼哈顿地方检察官办公室以及纽约州金融服务部。

彭博报导称，和解可能最早于下月宣布。