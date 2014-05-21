《焦点》中国地方债自发自还试水，开启政府债券为主体举债融资机制

* 中国版市政债--地方政府债券自发自还试点开启

* 上海、北京、宁夏等10个省市成为首批试点

* 地方债为主的地方政府融资机制将逐步建立

* 发行人获评级不同，举债融资成本也将因此拉开差距

采写 路透中文新闻部；撰写 康熙泽

路透北京5月21日 - 被视作中国版市政债的地方政府债券自发自还将正式开启，这意味着中国的地方政府融资功能正从过往主要依靠平台融资的形式，向以政府债券为主体的市场化举债融资机制转变。

业内人士预期，在市场化改革不断推进下，未来被允许自发自还的省市将陆续增加至全面铺开，且逐步摆脱中央约束；而考虑到地区之间经济水平存差异，不同发行人因评级资质各异，举债融资成本也将因此拉开差距。

”政府逐渐要把地方政府融资功能建立起来，取代地方融资平台，和发改委最新剥离融资平台公司政府融资职能的政策是一脉相承的。“三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

他并指出，此次部分省市获准自发自还地方债可看做是中国版的市政债试点，但与美国市政债允许局部破产比较，中国版从发行主体，发行量和用途仍受中央约束，主要还是从稳增长，降低地方财政成本考虑。

中国财政部周三发布2014年地方政府债券自发自还试点办法的通知，明确2014年上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛试点地方政府债券自发自还。

通知规定，试点地区全年发行债券总量不得超过国务院批准的当年发债规模限额，试点地区发行的政府债券期限为5年、7年和10年，结构比例为4:3:3。

业内人士认为，虽然当前仅是挑选10个省市做为先期试点，但在市场化改革不断推进下，未来包含的省市陆续增加最终全面铺开是大方向。

国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞就乐观表示，地方政府债务从原来财政部代发代还，到目前的自主发行试点，未来就有望全部自主发行，额度也可能由地方政府自主控制。

“只要能发得出来就发，由市场去评估，用市场化手段去约束(地方)政府。”他称。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

而据2014年深化经济体制改革重点任务的意见显示，今年要建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，剥离融资平台公司政府融资职能，并对地方政府债务实行限额控制，分类纳入预算管理。

**不同省市地方债利率将拉开差距**

此前中国地方政府债券大多由财政部代发，近年来并有部分省市试点自行招标发债，但因均由财政部代办还本付息，所以该类债券被市场认为隐含国家信用。

而在实施地方债自发自还后，需对试点地方政府开展资质评级工作，考虑地区之间经济水平存在差异，发行人获得的评级高低不同，举债融资成本也将因此拉开差距。

“这里有经济发达地区，像上海、浙江、广东、深圳等，也有比较落后的地区，像江西、宁夏，它们发债的利率水平肯定会拉开差距。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。

他认为，如果地方债的发行按照市场化定价，评级是比较重要的因素。

中金公司周三发布报告亦指出，地方政府债自发自还意味着其信用完全是地方政府的信用而非国家信用。预计省级政府可能会获得AAA评级，而市级政府的评级可能比省级政府略低。

考虑到目前城投债主体评级在AA-及以下评级的也很少，估计试点地区的评级应该以AA+和AAA为主。

不过根据以往情况，因承销商考虑到与地方政府的关系，以及吸收财政存款等因素，地方政府自行发债利率定位往往偏低，脱离市场真实水平。

徐寒飞谈到，考虑到往年地方政府债发行起始于8月底或9月初，在剩余的4个多月时间内，国内主流评级机构将如何采取相应措施、出台令市场信服的地方政府评级方法是投资者需要持续跟踪观察的。

2013年中国地方债发行总规模达3,500亿元人民币，其中财政部代发量在2,848亿元，山东、上海、广东、江苏、浙江和深圳六省市地方政府自行招标发债量在652亿元。

欲浏览《中国2013年地方债发行中标明细表》请点选

**短期难撼动城投债供给**

中国信用债进入扩容期，地方城投公司通过发行企业债融资的需求亦不小，虽说中国版市政债的试水是地方政府建立市场化举债融资机制的进一步，但业内人士预计，短期其对城投债供给难有大的冲击。

一位资深城投债承销人士直言，地方政府还是需要平台发债、信托等融资渠道的，地方政府债只能解决一小部分资金需求，“只能说未来地方政府债这边规模大了，那些渠道可以小些，算"开前门,堵后门"吧。”

”从我们的主观感觉上，城投债等融资只是今年增速没有那么快，但还是在增长的，还是要发展嘛，也得保证不违约。“该承销人士说。

徐寒飞表示，地方政府债和城投债将共同组成具有中国特色的地方政府债。城投债相对地方政府债被“次级化”并不意味着城投整体信用风险上升，在潮水褪去的过程中，投资者需辨清地方政府债和城投公司债的评级方法到底有何异同。

他并称，考虑到市政债全面铺开的周期大概率较长，低级别城投债仍可暂时享受地方政府的隐性担保。

国泰君安证券固定收益研究团队提供数据显示，截止2013年底和当前，中国城投债存量分别为2.56万亿元和3.09万亿元。