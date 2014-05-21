亚信峰会：中国商飞C919飞机交付延至2018年，拟与俄方研发宽体客机

路透上海5月21日 - 肩负研发和制造大型客机重任的中国商用飞机有限公司高层周三表示，正在研发的大型窄体干线飞机C919预期将于明年底实现首次飞行，2018年完成适航取证并首次交付。这较市场原本预期的时间表有所延后。

商飞公司总会计师田民在亚信峰会期间举行的新闻会上还表示，根据中俄两国的合作意愿，中国商飞已与俄罗斯航空制造集团(OAK)签署了企业间的民用飞机研究的合作备忘录，重点开展新一代远程宽体客机的可行性论证工作，目前可行性论证进展顺利。

“我们确实在开展下一新型飞机的研究工作，”他指出，中俄合作的下一代客机研究计划，正处于项目可行性论证阶段，目前尚无法给出时间表。

对于这一新型客机研究项目，他亦未给出更多细节，例如新型飞机的客座数、航行里程等。

目前中国商飞正在研发的两个型号飞机：C919和ARJ21，均拥有完全自主知识产权。前者为156-168座级、航程4,075-5,555公里的窄体客机，其首个大部段--前机身上周四交付，其余大部段预计在近阶段陆续交付，计划明年底实现首飞，并争取在2018年完成适航取证。

此前，国内媒体曾引述中国商飞官员表述，C919飞机计划于2014年首飞，2016年交付。对于c919飞机延期交付的说法，田民不太认同。他说，根据专家提供的评审意见，C919应在立项之后的90个月内完成首飞。若自商飞公司2008年5月成立之日起算，首飞期限就是在2015年底。

C919飞机是中国自主研发的第二款民用大型客机，首款民用客机运10在实现首飞后，因市场需求不足而下马。

目前C919飞机已取得16家客户共计400架的订单，其中包括美国通用租赁公司的20架订单。C919飞机与国际两大航空巨头研发的窄体客机升级机型，即波音 的B787MAX和空中客车A320neo飞机采用同一型号的发动机，即通用电气 和法国企业合资生产的LEAP-X系列发动机，因此外界认为C919飞机有望对波音和空客这两大巨头形成正面竞争。

“未来市场足够大，容得下波音、空客、中国商飞和其他飞机制造商。”田民说，未来20-30年，全球民航市场的需求非常旺盛，全球共有3万多架飞机的需求，而C919飞机定位是立足国内市场，逐步开拓国际市场，国内市场的需求已经是非常大了。

根据预测，未来20年，仅中国市场就需要新增近5,000架各型民用飞机，总价值高达5,600多亿美元。

据他介绍，中国商飞的另一主力机型ARJ21预计今年底获得适航证书后，首批两架飞机将向成都航空交付。目前该支线飞机已获得14家客户共253架飞机的订单。