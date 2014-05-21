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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 14:14 BJT

中国个股：兴业证券拟近期设立资产管理子公司，注册资本5亿元

路透上海5月21日 - 中国中型券商--兴业证券股份有限公司 拟于近期设立资产管理子公司，初始注册资本5亿元人民币。

该公司新闻稿称，其周二已与福建省相关部门签署合作备忘录，子公司将落户福建平潭综合实验区。

公司相关业务负责人表示，兴业证券资产管理业务要力争在投资型资管和投行型资管这两个业务方向上做到“双轮驱动”。

兴业证券拟成立资产管理子公司事宜于2014年1月底获得监管部门批准，按照相关规定，子公司将最迟于7月底前成立。

兴业证券目前受托管资产规模已超过1,000亿元，自2009年3月发行成立第一只集合产品金麒麟1号以来，专注于主动管理业务，金麒麟、玉麒麟系列产品长期业绩位于业内前列。自2013年初，为适应行业发展趋势，在保持主动管理业务相对优势的基础上，兴业证券资产管理逐步增加了定向增发、股权质押融资等融资类业务的业务比重。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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