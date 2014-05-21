中国个股：兴业证券拟近期设立资产管理子公司，注册资本5亿元

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透上海5月21日 - 中国中型券商--兴业证券股份有限公司 拟于近期设立资产管理子公司，初始注册资本5亿元人民币。
该公司新闻稿称，其周二已与福建省相关部门签署合作备忘录，子公司将落户福建平潭综合实验区。
公司相关业务负责人表示，兴业证券资产管理业务要力争在投资型资管和投行型资管这两个业务方向上做到“双轮驱动”。
兴业证券拟成立资产管理子公司事宜于2014年1月底获得监管部门批准，按照相关规定，子公司将最迟于7月底前成立。
兴业证券目前受托管资产规模已超过1,000亿元，自2009年3月发行成立第一只集合产品金麒麟1号以来，专注于主动管理业务，金麒麟、玉麒麟系列产品长期业绩位于业内前列。自2013年初，为适应行业发展趋势，在保持主动管理业务相对优势的基础上，兴业证券资产管理逐步增加了定向增发、股权质押融资等融资类业务的业务比重。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。