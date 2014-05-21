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市场报道 | 2014年 5月 21日 星期三 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日本央行更趋乐观

0601 GMT

* 澳元/美元跌0.1%，新西兰元/美元下滑0.17%，美元/日圆降0.09%，美元/泰铢走低0.12%

* 日经指数跌0.28%，上证综指涨0.44%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数降0.15%，10年期美债收益率报2.5142%

* 日本央行上修资本支出看法，但出口增速放缓令前景蒙阴

* 中国十省市获准自发自还地方债，地方政府市场化融资迈关键一步

* 英国提出在苏格兰自治公投未过后，就赋予其更多权力展开谈判(完)

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