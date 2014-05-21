《汇市简讯》欧洲开盘：日本央行更趋乐观

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
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0601 GMT
* 澳元/美元跌0.1%，新西兰元/美元下滑0.17%，美元/日圆降0.09%，美元/泰铢走低0.12%
* 日经指数跌0.28%，上证综指涨0.44%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数降0.15%，10年期美债收益率报2.5142%
* 日本央行上修资本支出看法，但出口增速放缓令前景蒙阴
* 中国十省市获准自发自还地方债，地方政府市场化融资迈关键一步
* 英国提出在苏格兰自治公投未过后，就赋予其更多权力展开谈判(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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