中国消费：中国较英美更接受移动广告，视频为首选模式--罗兵咸永道

路透香港5月21日 - 国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）周三发表中国移动广告调查显示，中国消费者较英美更接受移动广告，尤其是以免费内容换取个人资料，当中以视频为首选模式。

这份跨国调查涵盖巴西、中国、英国和美国总共3,800名受访者，其中1,001名来自中国。调查结果显示，78%的中国消费者更愿意点击浏览与自身相关的广告内容，而英国和美国这一比例分别为33%和29%，表明移动设备作为品牌广告平台对中国消费者更具吸引力。

调查并显示，中国消费者偏爱针对性极强的移动广告，可预见将有大量广告费投向移动平台。

该行中国大陆及香港数位化谘询服务主管合伙人黎凯霆（Colin Light）表示，提供免费内容以换取个人资料，应当成为品牌吸引中国消费者的核心行销管道。

他并指出，“中国的移动设备用户平均每人每年下载约40个应用程式，数目是全球之冠，这为广告费转投移动平台提供了商机。”

调查显示，58%中国消费者非常愿意分享个人资讯以换取免费应用程式等有价值的东西。而在英国和美国，这一比例分别只有28%和30%。

而视频是中国国内移动广告的首选模式，其次是优惠券，两者的比例分别为36%和33%。罗兵咸永道指出，优酷等视频网站透过提供免费线上内容，换取使用者收看广告，是消费者价值交换的成功案例。

就广告频率而言，47%的中国消费者倾向于每天接收特定广告，其次是一周一次，比例为34%。这与英美受访者形成鲜明对比，超过一半的英美受访者完全不愿意成为广告目标。

黎凯霆称，“中国的移动广告交流方式从一点对多点，变成个性化的一对一。交流重点不再是推销产品，而是适时适地的运用资料，为顾客提供个性化服务。

罗兵咸永道此前的报告预计，2014年中国大陆移动广告的市场规模将达到130亿元人民币，而到2017年将超过250亿元，成为中国增长最快的广告业务板块。（完）