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债券 | 2014年 5月 21日 星期三 14:33 BJT

欧元债市：德债期货上涨，因隔夜美股下挫激发避险意识

路透伦敦5月21日 - 德国公债期货周三上涨，因隔夜美国股市下挫，激发对避险公债的需求。

较高风险资产的买需降温，也打压意大利公债期货。欧盟选举可能打乱区内经济改革脚步的疑虑笼罩市场之际，意大利公债期货延续本周跌势。

德债期货 最新上涨15个跳动点，报146.24。意大利公债期货 则跌39个跳动点，报122.05。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
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