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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 14:33 BJT

澳洲股市：由跌转升收高0.1%，银行股反弹

路透悉尼5月21日 - 澳洲股市周三连续第二日扳回早前跌幅，收高0.1%，因两大银行股价回升抵消了矿业股构成的拖累。铁矿石价格延续跌势打压矿业股。

澳新银行(澳盛银行,ANZ) 和澳洲联邦银行(CBA) 分别上涨0.5%和0.9%，自稍早跌势中反弹。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上升4.3点，收报5,424.6点。周二上涨0.2%。(完)
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