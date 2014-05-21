日本央行：总裁黑田东彦称量化宽松举措已经产生预期效果

路透东京5月21日 - 日本央行总裁黑田东彦周三在记者会上表示：

* 日本经济正展开良性循环

* 在上调消费税后，日本经济仍将处在复苏轨道上

* 消费者物价指数涨幅可能在预估时间段、即2014-2016财年的中期达到2%目标

* 将检视经济所面临的上档和下档风险，如有必要将进行政策调整

* 量化宽松举措已经产生预期效果

* 日本央行将坚定施行2%的通胀目标，只要有必要将一直推行量化宽松

* 消费税上调后出现的需求回落现象将从夏季开始消退

* 民间消费仍然保持坚稳趋势

* 将持续关注消费税上调的影响

* 未见到股票价格趋势有任何改变

* 实现2%通胀目标的任务已经完成一半

* 未有任何明显的理由来鼓励日圆走强

* 股票和汇率并不是货币政策的关注目标

* 对于美国经济状况并不特别担忧