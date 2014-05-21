日本央行：总裁黑田东彦称量化宽松举措已经产生预期效果

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透东京5月21日 - 日本央行总裁黑田东彦周三在记者会上表示：
* 日本经济正展开良性循环
* 在上调消费税后，日本经济仍将处在复苏轨道上
* 消费者物价指数涨幅可能在预估时间段、即2014-2016财年的中期达到2%目标
* 将检视经济所面临的上档和下档风险，如有必要将进行政策调整
* 量化宽松举措已经产生预期效果
* 日本央行将坚定施行2%的通胀目标，只要有必要将一直推行量化宽松
* 消费税上调后出现的需求回落现象将从夏季开始消退
* 民间消费仍然保持坚稳趋势
* 将持续关注消费税上调的影响
* 未见到股票价格趋势有任何改变
* 实现2%通胀目标的任务已经完成一半
* 未有任何明显的理由来鼓励日圆走强
* 股票和汇率并不是货币政策的关注目标
* 对于美国经济状况并不特别担忧
(完)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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