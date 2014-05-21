表格: 中国4月成品油进口分项数据

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透北京5月21日 - 以下是中国海关总署公布的4月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）： 4月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 汽油 41 54.43 5,323.02 257 436.26 原产地: 德国 21 36.59 4,102.43 36 16.95 日本 12 - 7,805.58 12 - 法国 4 -42.4 3,778.75 4 -42.4 英国 4 -7.49 5,827.75 4 -63.29 泰国 - - - 201 - 石脑油 124,675 -73.7 983.65 720,258 -38.32 原产地: 伊朗 65,120 - 994.52 65,120 - 韩国 31,952 -79.98 975.29 95,778 -80.41 俄罗斯联邦 27,600 -51.68 967.66 154,992 100.99 日本 2 75 1,996 8 43.24 比利时 - - - 89,949 - 阿尔及利亚 - - - 65,000 160 挪威 - - - 63,735 - 泰国 - - - 31,457 - 科威特 - - - 47,008 - 沙特阿拉伯 - - - 51,644 - 也门共和国 - - - 29,339 - 阿拉伯联合酋长国 - - - 26,226 - 航空煤油 338,673 -49.87 972.75 1,320,461 -30.21 原产地: 韩国 269,000 -50.04 973.23 1,072,918 -24.8 日本 69,668 - 970.86 136,586 249.63 澳门 5 - 1,196.6 5 - 马来西亚 - - - 29,724 - 新加坡 - -100 - 81,228 -66.48 其他煤油 14,011 -20.85 1,382.62 138,577 -36.59 原产地: 台湾 6,581 50.68 1,399.94 17,372 -12.4 卡塔尔 5,075 - 1,342.69 17,112 - 新加坡 1,206 145.57 1,201.4 6,891 -83.18 韩国 400 -91.89 1,358.87 7,892 -62.64 美国 302 257.83 1,769.86 2,316 23.08 法国 301 -49.98 1,595.33 1,084 -45.94 日本 64 -95.89 2,325.02 4,231 -45.06 南非 50 - 2,462.76 100 -20 比利时 16 146.79 2,356.88 2,108 301.42 荷兰 13 - 1,690 38 200.06 德国 3 -95.22 1,974.33 84 10.77 阿拉伯联合酋长国 - - - 9,960 - 沙特阿拉伯 - -100 - 3,266 -34.72 马来西亚 - -100 - 66,123 -0.51 柴油 21,628 - 907.73 158,188 - 原产地: 俄罗斯联邦 20,543 - 904 62,220 - 新加坡 998 - 983.54 1,032 - 韩国 87 - 920 8,096 - 德国 - - - 145 - 巴拿马 - - - 54 - 日本 - - - 42,429 - 泰国 - - - 2,255 - 台湾 - - - 41,957 - 5-7号燃料油 1,669,209 -25.13 618.3 7,239,740 -20.9 原产地: 委内瑞拉 544,487 33.8 598.06 1,964,581 34.39 新加坡 383,088 100.3 617.8 1,780,605 47.25 韩国 199,585 -12.73 612.88 490,978 -32.59 马来西亚 160,978 -4.86 668.03 738,117 -8.85 沙特阿拉伯 159,719 - 640 473,769 109.45 俄罗斯联邦 96,884 -88.34 650.61 1,266,358 -52.69 印度尼西亚 67,506 -49.41 604.98 182,644 -60.54 日本 46,444 -54.4 600 51,762 -86.41 哈萨克斯坦 7,979 -93.23 549.51 46,464 -88.56 利比里亚 1,470 - 615.15 1,470 - 巴拿马 1,069 - 613 1,278 - 科威特 - -100 - 390 -81.77 德国 - - - 758 - 伊朗 - -100 - 122,000 -56.07 泰国 - - - 78,432 - 台湾 - - - 40,132 - 其他燃料油 8,626 -93.83 741.57 42,069 -92.08 原产地: 哈萨克斯坦 8,177 -64.64 754.96 24,925 -19.85 新西兰 252 11.47 435.5 252 11.47 俄罗斯联邦 180 -95.95 510.57 15,099 239.23 韩国 17 -99.16 1,281.47 18 -99.85 澳大利亚 - - - 394 - 巴林 - -100 - 105 -83.96 马来西亚 - -100 - 992 -98.99 印度尼西亚 - - - 285 612.5 液化石油气(LPG) 718,983 187.1 906.72 1,771,735 161.41 原产地: 阿拉伯联合酋长国 398,074 2,239.46 879.19 1,015,662 871.09 卡塔尔 112,030 40.32 881.03 208,436 13.88 科威特 81,197 21.86 1,032.59 81,197 21.86 沙特阿拉伯 67,176 -3.48 999.76 145,478 21.72 阿尔及利亚 32,853 - 841.93 32,853 - 美国 25,101 - 885.95 119,944 21,116,879.4 澳大利亚 2,447 22,351.57 845.08 11,366 -85.17 韩国 104 -99.4 2,456.33 87,686 44.96 尼日利亚 - - - 69,112 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。