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亚洲 | 2014年 5月 21日 星期三 14:40 BJT

表格: 中国4月成品油进口分项数据

路透北京5月21日 - 以下是中国海关总署公布的4月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                4月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
汽油                              41        54.43      5,323.02              257       436.26
  原产地:
   德国                           21        36.59      4,102.43               36        16.95
   日本                           12            -      7,805.58               12            -
   法国                            4        -42.4      3,778.75                4        -42.4
   英国                            4        -7.49      5,827.75                4       -63.29
   泰国                            -            -             -              201            -

石脑油                       124,675        -73.7        983.65          720,258       -38.32
  原产地:
   伊朗                       65,120            -        994.52           65,120            -
   韩国                       31,952       -79.98        975.29           95,778       -80.41
   俄罗斯联邦                 27,600       -51.68        967.66          154,992       100.99
   日本                            2           75         1,996                8        43.24
   比利时                          -            -             -           89,949            -
   阿尔及利亚                      -            -             -           65,000          160
   挪威                            -            -             -           63,735            -
   泰国                            -            -             -           31,457            -
   科威特                          -            -             -           47,008            -
   沙特阿拉伯                      -            -             -           51,644            -
   也门共和国                      -            -             -           29,339            -
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -           26,226            -

航空煤油                     338,673       -49.87        972.75        1,320,461       -30.21
  原产地:
   韩国                      269,000       -50.04        973.23        1,072,918        -24.8
   日本                       69,668            -        970.86          136,586       249.63
   澳门                            5            -       1,196.6                5            -
   马来西亚                        -            -             -           29,724            -
   新加坡                          -         -100             -           81,228       -66.48

其他煤油                      14,011       -20.85      1,382.62          138,577       -36.59
  原产地:
   台湾                        6,581        50.68      1,399.94           17,372        -12.4
   卡塔尔                      5,075            -      1,342.69           17,112            -
   新加坡                      1,206       145.57       1,201.4            6,891       -83.18
   韩国                          400       -91.89      1,358.87            7,892       -62.64
   美国                          302       257.83      1,769.86            2,316        23.08
   法国                          301       -49.98      1,595.33            1,084       -45.94
   日本                           64       -95.89      2,325.02            4,231       -45.06
   南非                           50            -      2,462.76              100          -20
   比利时                         16       146.79      2,356.88            2,108       301.42
   荷兰                           13            -         1,690               38       200.06
   德国                            3       -95.22      1,974.33               84        10.77
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -            9,960            -
   沙特阿拉伯                      -         -100             -            3,266       -34.72
   马来西亚                        -         -100             -           66,123        -0.51

柴油                          21,628            -        907.73          158,188            -
  原产地:
   俄罗斯联邦                 20,543            -           904           62,220            -
   新加坡                        998            -        983.54            1,032            -
   韩国                           87            -           920            8,096            -
   德国                            -            -             -              145            -
   巴拿马                          -            -             -               54            -
   日本                            -            -             -           42,429            -
   泰国                            -            -             -            2,255            -
   台湾                            -            -             -           41,957            -

5-7号燃料油                1,669,209       -25.13         618.3        7,239,740        -20.9
  原产地:
   委内瑞拉                  544,487         33.8        598.06        1,964,581        34.39
   新加坡                    383,088        100.3         617.8        1,780,605        47.25
   韩国                      199,585       -12.73        612.88          490,978       -32.59
   马来西亚                  160,978        -4.86        668.03          738,117        -8.85
   沙特阿拉伯                159,719            -           640          473,769       109.45
   俄罗斯联邦                 96,884       -88.34        650.61        1,266,358       -52.69
   印度尼西亚                 67,506       -49.41        604.98          182,644       -60.54
   日本                       46,444        -54.4           600           51,762       -86.41
   哈萨克斯坦                  7,979       -93.23        549.51           46,464       -88.56
   利比里亚                    1,470            -        615.15            1,470            -
   巴拿马                      1,069            -           613            1,278            -
   科威特                          -         -100             -              390       -81.77
   德国                            -            -             -              758            -
   伊朗                            -         -100             -          122,000       -56.07
   泰国                            -            -             -           78,432            -
   台湾                            -            -             -           40,132            -

其他燃料油                     8,626       -93.83        741.57           42,069       -92.08
  原产地:
   哈萨克斯坦                  8,177       -64.64        754.96           24,925       -19.85
   新西兰                        252        11.47         435.5              252        11.47
   俄罗斯联邦                    180       -95.95        510.57           15,099       239.23
   韩国                           17       -99.16      1,281.47               18       -99.85
   澳大利亚                        -            -             -              394            -
   巴林                            -         -100             -              105       -83.96
   马来西亚                        -         -100             -              992       -98.99
   印度尼西亚                      -            -             -              285        612.5

液化石油气(LPG)              718,983        187.1        906.72        1,771,735       161.41
  原产地:
   阿拉伯联合酋长国          398,074     2,239.46        879.19        1,015,662       871.09
   卡塔尔                    112,030        40.32        881.03          208,436        13.88
   科威特                     81,197        21.86      1,032.59           81,197        21.86
   沙特阿拉伯                 67,176        -3.48        999.76          145,478        21.72
   阿尔及利亚                 32,853            -        841.93           32,853            -
   美国                       25,101            -        885.95          119,944 21,116,879.4
   澳大利亚                    2,447    22,351.57        845.08           11,366       -85.17
   韩国                          104        -99.4      2,456.33           87,686        44.96
   尼日利亚                        -            -             -           69,112            -

                                                                 
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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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