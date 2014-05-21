《汇市简讯》若英国零售销售优于预期，英镑/美元可能上探1.69

投行观点：Comerica目标价从66美元上调至72--Wedbush
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0640GMT
* 若英国4月零售销售优于预期，英镑应会受益。市场预估零售销售较前月增长0.5%
* 该数据将于0830GMT公布，英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录也将出炉，市场预期升息-维持利率不变-降息的投票结果为0-9-0
* 1.6870(周二高点)、1.6883(5月13日高位)和1.69为英镑的阻力位
* 1.6800下方埋有止损卖单(1.6802为周二欧洲盘初低点)
* 英国央行首席经济学家及MPC委员霍尔丹将于1700GMT讲话。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于1800GMT公布会议记录。(完)
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