中国能源：中石化石油工程与威德福合营，专注油气设备和技术--新闻稿

路透北京5月21日 - 中国石化新闻网报导称，中石化石油工程公司与威德福国际有限公司、胜利高原公司周二在中国成立合资公司，计划打造在钻完井、油气井建设方面的高端产品，为国内外油气公司提供先进的设备和技术服务。

周三刊登在中国石化新闻网的新闻稿称，该合资公司的业务范围主要包括油气井技术服务、工具仪器加工制造研发等。

“中国石化希望通过此次合资合作，推动石油工程公司向技术服务商转型。”新闻稿称。

“中国油气田市场潜力巨大，我们将把威德福全部的油田服务技术带到中国，为中国油气行业转型做出巨大贡献。”威德福公司副总裁彼得·莱文斯表示。

中石化石油工程公司是中国石化唯一从事石油工程业务的综合一体化工程承包商和技术服务商，业务遍及全球主要能源开发区域和国家。