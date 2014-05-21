中国能源：中石化石油工程与威德福合营，专注油气设备和技术--新闻稿

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
路透北京5月21日 - 中国石化新闻网报导称，中石化石油工程公司与威德福国际有限公司、胜利高原公司周二在中国成立合资公司，计划打造在钻完井、油气井建设方面的高端产品，为国内外油气公司提供先进的设备和技术服务。
周三刊登在中国石化新闻网的新闻稿称，该合资公司的业务范围主要包括油气井技术服务、工具仪器加工制造研发等。
“中国石化希望通过此次合资合作，推动石油工程公司向技术服务商转型。”新闻稿称。
“中国油气田市场潜力巨大，我们将把威德福全部的油田服务技术带到中国，为中国油气行业转型做出巨大贡献。”威德福公司副总裁彼得·莱文斯表示。
中石化石油工程公司是中国石化唯一从事石油工程业务的综合一体化工程承包商和技术服务商，业务遍及全球主要能源开发区域和国家。
威德福公司是世界著名油田服务与设备公司之一，产品和服务涉及整个油气井生命周期，主要为全球石油天然气行业提供技术服务。（完） (发稿 李贺; 审校 李文科/曾祥进)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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