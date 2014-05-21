更新版 1-新债招标：离岸人民币国债大致符合预期，市场青睐短券

(新增发行细节及市场评论)
路透香港5月21日 - 中国财政部周三标售今年首批离岸国债，三年期债券获利逾三倍认购，且票息利率略低于预期，反映出市场青睐流动性较佳的短期债券。
交易商人士指出，虽然离岸交易市场快速成长，但利率衍生性工具广度仍待发展，以换汇换利（CCS）为例，仅以1-3年流动性较佳，5年以上交易量不大。对非长线资金而言，仍会选择较短天期的债券。
金管局公布，三年期债中标利率2.53%，略低于市场估计的2.55-2.70%，共有233.92亿人民币投标，共发行70亿元，投标倍数为3.34。
其他品种中标利率：七年期为3.80%、10年期为4.00%、15年期为4.29%、首次发行的20年期为4.50%。（细节请参考文末表格）
“国债的投标倍数看起来还是不错的，”一不具名的一级市场交易商说。
他表示，虽然今年以来人民币呈现贬值，但国债的投资者对于风险更为注重，汇率的角色已然淡化。
除面向机构投资者招标发行140亿元人民币外，财政部亦向七家国外中央银行和地区货币管理当局发行20亿元，包括三年期14亿元、五年期4亿元、七年期2亿元，发行利率为同期限中标利率。
为了深化离岸人民币市场发展，中国财政部自2009年起于离岸市场发行国债。今年度预计发行280亿元，较上年度增加。
2014年第一期离岸国债发行细节：
中标利率% 投标倍数 发行金额(亿) 到期日 前次发行利率% 市场预估%
三年 2.53 3.34 70 2017/5/22 2.60 2.55-2.70
五年 3.25 2.86 40 2019/5/22 3.09 3.10-3.25
七年 3.80 2.43 10 2021/5/22 3.09 3.70-3.85
10年 4.00 2.58 10 2024/5/22 3.16 3.95-4.10
15年 4.29 2.20 5 2029/5/22 3.60 4.25-4.40
20年 4.50 2.01 5 2034/5/22 -- 4.40-4.65 (完)
(记者 李珊珊; 审校 张喜良／杨淑祯)