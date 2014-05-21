《焦点》中国2014年铂金首饰需求料将升温

**近年来铂金饰品销售增长**

一名公司发言人通过电子邮件表示，周大福 等珠宝商看到，最近几年白金饰品销量增长，并预计上行趋势可能维持下去。

该公司称，“铂金适合时尚现代的设计，这很吸引年轻顾客、职业女性和追求时尚的人群。”

分析师指出，铂金也因零售商向二三线城市扩张而获益，中国的铂金进口同样也反映了这点。

中国去年进口铂金98.3吨，较之前一年增长24%。2014年第一季铂金进口同比攀升20%，表明铂金饰品的需求料走强。

“除非金价面临大幅修正，否则不太可能出现又一波黄金热潮，所以人们可能会把部分注意力转向铂金，”汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)上个月在年报中称。(完)