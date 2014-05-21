《路透晚报》--5月21日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受强势日圆打压收盘小跌，投资者紧张等候黑田东彦记者会

日本股市日经指数周三小跌，受累于近来数个交易日的日圆强势，投资者紧张不安，不知日本央行总裁黑田东彦是否会坚持认为目前无需出台更多宽松措施。日经指数下滑0.2%至14,042.17点，盘中触及五周低位13,964.43点。东证股价指数和JPX-日经400指数双双下跌0.3%。

--中国股市：沪综指缩量收升，煤炭股等能源板块领涨大盘

中国股市沪综指缩量收升，连续第二日上涨。大盘早盘下破2,000点整数关口后再获护盘，煤炭股等能源板块整体上扬助股指转跌为升。分析师指出，近期市场分歧进一步加大，量能持续萎缩显示观望气氛愈加浓厚。沪综指收报2,024.951点，涨16.832点或0.84%，上证A股今日成交额484亿元人民币，再创4个月新低，此前最低为1月20日的482亿元，上日为495亿元。

--香港股市：恒生指数收盘几无变动，联想公布稳健获利后上涨

香港股市指标股指收平盘，联想集团公布稳健获利后上涨，抵消了汇丰和香港地铁公司的跌势。恒生指数收盘几无变动，报22,836.52点。恒生国企指数收高1.1%，因人气改善，跟随大陆市场涨势。

--汇市：英镑兑美元升至两周新高，因英国零售销售数据亮丽

日圆兑美元和兑欧元涨至三个半月高点，受助于日本央行总裁黑田东彦发表的乐观讲话，讲话内容并未暗示近期可能进一步放松货币政策。英镑则是受到英国亮丽零售销售数据激励而大涨。

0842GMT，美元兑日圆跌0.42%至100.88，欧元兑日圆则是跌0.35%至138.30；英镑兑美元上涨0.38%至1.6901。

--欧元债市：二线国家公债收益率进一步上扬，欧盟选举临近

葡萄牙公债收益率周三触及两个月高位，因评级偏低的欧元区国家公债遭遇的卖盘加剧，市场担心本周的欧盟选举可能会干扰到经济改革。全球股市下跌，也打击投资人对风险较高资产的胃纳程度，让一部分人对为期两年的欧元区二线国家公债涨势进行获利了结。

--国际油市：布兰特原油升向110美元，因美国库存减少且利比亚动乱

布兰特期货升向每桶110美元，产业数据显示美国原油库存意外减少，以及利比亚最新动荡提供支撑力道。0852GMT时，布兰特7月原油期货涨0.38美元，报每桶110.07美元。美国7月原油期货上涨0.85美元，报每桶103.18美元。

--金属期市：伦铜下滑，因获利了结和需求低迷

伦铜下滑，因铜价未能守住上周触及两个月高位时录得的涨幅后，交易商进行获利了结，表明虽然正值季节性需求高峰，但消费者需求低迷。0854GMT，LME三个月期铜下跌1.02%，报每吨6,815.00美元。

--全球金市：金价持稳在1,300美元下方，铂金受供应疑虑支撑而上涨