《分析》日股或延续跌势，投资者对公司税改革疑虑加深

日本上周公布的第一季经济增长数据强于预期，但基本上无助于提振股市，因投资者仍谨慎看待4月消费税上调将如何影响经济。

日圆兑美元 今年陷于101-104之间波动，受助于日圆重拾避险货币地位。

日圆兑美元没有跌得更低，也是因为市场预期日本央行不太可能急于进一步放松政策，而美联储的政策立场则略显温和。

日本央行总裁黑田东彦打消了市场对于近期或进一步放松政策的预期，他再次乐观表示经济复苏力道将足够强劲，能够实现央行2%的通胀目标。

“黑田东彦在阐明观点方面前后保持一致。他无意于动用货币宽松来压低日圆或支撑市场，但他的政策和市场预期之间存在差距，也是不假，”idelity Worldwide Investment投资主管Hisae Toews说。

分析师们认为，这种政策观点也是为何日本股市如今在摩根士丹利的全球指数中权重降低的的原因。