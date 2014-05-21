欧元债市：二线国家公债收益率进一步上扬，欧盟选举临近

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透数据显示，葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 最高上涨12个基点至4.14%，创3月以来最高。过去一周，收益率已自前一周所及八年半低点3.43%上涨近70个基点。
意大利10年期公债收益率 升至近两个月来最高，随后小幅回落。西班牙10年期公债收益率 升至上个月初水准3.17%。
交易商表示，投资者配置的二线国家债券过重，并正在本周更多债券标售前削减仓位。
西班牙计划周四出售至多35亿欧元债券。意大利将提供25亿欧元五年期债券。
鉴于预期欧洲央行下个月将出台更多刺激措施，很多市场人士认为，一旦欧盟选举结束，二线国家债券将重启升势。
意大利10年期公债较德债利差周三约在192个基点，为近三个月来最高位。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/王翔琼；审校 王洋/张明钧)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --