欧元债市：二线国家公债收益率进一步上扬，欧盟选举临近

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC

路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。