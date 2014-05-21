版本:
中国
债券 | 2014年 5月 21日 星期三 17:14 BJT

欧元债市：二线国家公债收益率进一步上扬，欧盟选举临近

路透数据显示，葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 最高上涨12个基点至4.14%，创3月以来最高。过去一周，收益率已自前一周所及八年半低点3.43%上涨近70个基点。

意大利10年期公债收益率 升至近两个月来最高，随后小幅回落。西班牙10年期公债收益率 升至上个月初水准3.17%。

交易商表示，投资者配置的二线国家债券过重，并正在本周更多债券标售前削减仓位。

西班牙计划周四出售至多35亿欧元债券。意大利将提供25亿欧元五年期债券。

鉴于预期欧洲央行下个月将出台更多刺激措施，很多市场人士认为，一旦欧盟选举结束，二线国家债券将重启升势。

意大利10年期公债较德债利差周三约在192个基点，为近三个月来最高位。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/王翔琼；审校 王洋/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐