香港金融：证监会谴责工银国际两家子公司，并各罚款1,250万港元

路透香港5月21日 - 香港证监会周三称，对工银国际旗下两家子公司分别作出谴责及罚款1,250万港元，因其在宝龙地产 2009年首次公开发售（IPO）中担当角色存在缺失。

证监会称，工银国际未有对宝龙介绍的若干承配人进行客户尽职审查，即使在怀疑承配人缺乏独立性，仍然确保承配人会获提供保证金融资，令宝龙得以顺利上市。

“有关缺失关乎保荐人的主要责任，即协助确保首次公开招股市场的廉洁稳健。保荐人是负责管理上市过程的关键人物，此等缺失不能诿过于人。”证监会法规执行部执行董事施卫民说。

工银国际为中国工商银行 在香港的全资子公司。这次证监会对工银国际融资和工银国际证券作出谴责及罚款。

证监会调查发现，承配人乃由宝龙介绍给工银国际融资，再由工银国际融资将承配人介绍给其联属公司工银国际证券，以开立认购发售股份的帐户。

发售股份其后因认购不足而重新定价。工银国际融资应宝龙的要求通知工银国际证券，表示某些承配人需获提供大额保证金融资以增加其帐户的认购数量，从而避免上市计划流产。

其后，承配人的认购数量突然增加多达十倍。工银国际证券未有进行持续审查，以确保承配人的认购数量与其对承配人财政状况的认识相符。

监于承配人的认购数量出现不寻常的大额增幅，工银国际融资的一名员工曾表示怀疑承配人的指示其实属于宝龙。然而，工银国际融资并无作出查询，以确定这是否实情或承配人与宝龙之间的关系。尽管部分承配人的认购数量远超其申报的资产净值，但工银国际融资仍向其配发发售股份。结果，承配人的帐户在发售股份入帐后即出现巨额结欠。工银国际证券随后向某些承配人提供高达50%的保证金融资，而在国际大型配售中，一般不会批出此等水平的保证金融资。

当部分承配人作出关于由第三方为其认购的发售股份付款的查询时，工银国际证券的人员并未向其查问此举背后的原因，反而建议其利用不同方法就其获配发的发售股份付款，以确保第三方存款人的身分无法被追查。

即使工银国际证券于2009年10月向联交所呈交《销售声明》（称为D表格）及函件以证明承配人的独立性时，并未收到全部承配人的独立性确认书，但工银国际证券仍然向联交所呈交有关文件。工银国际融资在并无就公众持有的发售股份数目是否符合《上市规则》第8.08条规定的最低百分比作出任何合理查询的情况下，向联交所呈交《保荐人声明》（称为E表格）。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)